В Нижнем Тагиле легендарную баню на улице Ильича хотят продать за 143 млн рублей

В Нижнем Тагиле выставили на продажу легендарную общественную баню на улице Ильича, 49. Стоимость здания оценили в 143 млн рублей.

Баня принадлежала городским властям, потом её сдавали бизнесу, затем в 2016 году включили в план приватизации, чтобы пополнить бюджет за счёт её продажи. Первые попытки продать баню за 20 млн рублей провалились.

В 2019 году мэрия Нижнего Тагила пыталась продать банно-прачечный комплекс за 7 млн рублей, в итоге баня была продана на торгах в конце 2019 года за 10,9 млн рублей. Покупателем стала предприниматель Елена Смирнова. В условие сделки входило требование сохранять профиль заведения на протяжении пяти лет, в этом году срок обременения истекает.

В комплекс крупнейшей в Нижнем Тагиле помывочной входит баня площадью 3396,9 кв. метров, баковое хозяйство, собственная котельная, земельный участок.

«Отопление, ГВС и пар за счёт собственной новой газовой котельной. Заменены все подведённые к зданиям коммуникации. Два ввода электроэнергии по 35 кВт (итого 70 кВт). Большая парковка. Покупка сразу начнёт приносить доход. Рассмотрю ваши предложения», — сказано в объявлении на Avito.

Баню возвели в 1939 году силами строителей Вагонки, тогда она производила мощное впечатление на обывателей своей архитектурой с элементами конструктивизма и роскошным интерьером. Здание бани спроектировали архитекторы московской мастерской Моисея Гинзбурга. По сей день баня является одной из самых заметных достопримечательностей района и города.