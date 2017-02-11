В Нижнем Тагиле Land Cruiser протаранил Lada Priora. Пострадавший 10-месячный ребёнок госпитализирован
Накануне вечером в ДТП на улице Краснознамённой в Нижнем Тагиле пострадал 10-месячный ребёнок. По информации городского отдела пропаганды ГИБДД, около семи часов вечера 57-летний водитель Toyota Land Cruiser в районе дома № 132 при повороте налево не уступил дорогу Lada Priora. В результате столкновения ребёнок-пассажир отечественного автомобиля был госпитализирован в ДЦГБ № 3. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В Госавтоинспекции уточняют, что ребёнок находился в детском удерживающем устройстве – автолюльке.
Агентство новостей «Между строк»
ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила