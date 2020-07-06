В Нижнем Тагиле Lada сбила подростка на велосипеде

Вечером 6 июля в Дзержинском районе Нижнего Тагила автомобиль Lada сбил подростка, который ехал по проезжей части на велосипеде. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, ДТП произошло недалеко от Пионерского сквера. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. У подростка закрытая черепно-мозговая травма и перелом обеих ног. Решается вопрос о его транспортировке в Екатеринбург.

Как пишет сообщество во «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил», юноша ехал навстречу автомобилю и влетел в лобовое стекло. В момент аварии он был в наушниках.