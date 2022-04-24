В Нижнем Тагиле Lada Priora провалилась в траншею на Привокзальной площади

В субботу, 23 апреля, около 18:00 на Привокзальной площади в Нижнем Тагиле автомобиль Lada Priora провалился в траншею. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, по словам 36-летнего водителя отечественной легковушки, яму он не заметил из-за яркого солнца. В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения.

«На месте происшествия в связи с реконструкцией Привокзальной площади осуществляются дорожные работы. Место проведения работ обозначено дорожными знаками и водоналивными блоками. Водитель автомобиля пояснил, что не заметил яму, так как его ослепило солнце», — рассказали в пресс-службе ведомства.