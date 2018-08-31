В Нижнем Тагиле LADA Priora буксировала на тросе живого оленя (ВИДЕО)

Сегодня в группе «Типичный Тагильчанин» во «ВКонтакте» была выложена видеозапись с камеры мобильного телефона, на которой рядом с ВАЗ-2171 на привязи бежит олень. По словам автора видео, запись была сделана во вторник, 28 августа, на улице Садоводов.

«Вот в Нижнем Тагиле люди привязали оленя к машине. Он бежит, не знаю с какой скоростью. Неадекватные какие-то. Проехали уже километра три или четыре точно», — комментирует необычное зрелище автор видео.

Увиденное возмутило и подписчиков паблика.

«Вот это реально жестокость по отношению к животным!» — пишет Анвер Рахимов.

«Расследование будет по этому видео? Или просто выложили поиграть на чувствах?» — спрашивает Татьяна Матвеева-Жильцова.

«Их бы привязать к машине, уроды», — возмущается пользователь Нелька Яковлева.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что в настоящее время правоохранительные органы занимаются изучением данного видео на наличие в действиях водителя состава административного правонарушения.