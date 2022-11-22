В Нижнем Тагиле Lada Granta врезалась в опору электропередач (ВИДЕО)

Накануне около 17:00 в Нижнем Тагиле у дома № 96а на улице Челюскинцев произошло ДТП. Как рассказали читатели АН «Между строк», мужчина на Lada Granta сбил опору электропередач. Подписчик паблика во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» рассказал, что молодой человек взял без разрешения автомобиль своей сестры. Девушка обратилась в полицию, заявив об угоне.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что 23-летний водитель легковушки, двигаясь со стороны Безымянного переулка по улице Челюскинцев в сторону Тихого переулка, не справился с управлением и врезался в электроопору уличного освещения. В салоне автомобиля пассажиров не было. Водитель травм не получил.

На месте аварии сотрудники госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в том числе состояние водителя.