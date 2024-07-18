В Нижнем Тагиле курьер и школьник на велосипедах врезались в друг друга. Ребёнок получил серьёзную травму

Накануне в Нижнем Тагиле на Вагонке в районе дома № 96 на Ленинградском проспекте произошло столкновение двух велосипедистов. Водителями оказались доставщик еды и местный подросток, который получил серьёзные травмы, пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

По словам матери пострадавшего школьника, в результате инцидента у её сына двойной перелом со смещением носа и сильное сотрясение мозга. Врачи уже провели операцию. Курьер после столкновения сам вызвал скорую помощь и дождался приезда медиков, а после уехал с места происшествия.

«Молодой человек из доставки сам вызвал скорую ребёнку. Он давал ему влажные салфетки, остановить кровотечение, пока не приехала скорая помощь. Потом, когда медицинская бригада забрала ребёнка в больницу, он исчез. Так как травмы оказались очень серьёзными, что квалифицируется как вред средней тяжести, да и ребёнок несовершеннолетний, нам пришлось искать его своими силами», — комментирует ситуацию мама велосипедиста-школьника.

В полиции журналисту АН «Между строк» сообщили, что мать подростка не обращалась с заявлением в полицию.

«Заявление от мамы пострадавшего подростка не поступало. Нет информации и в ГИБДД, так как ситуация не является ДТП. На данный момент после публикации информации в СМИ выясняем обстоятельства инцидента», — пояснили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Также после публикации новости мнение комментаторов разделилось. Одни пишут, что до 14 лет несовершеннолетний водитель должен ездить в шлеме, и именно родители виноваты в случившемся. Другие обвиняют курьера, что он поздно среагировал, и не смог вовремя остановиться.