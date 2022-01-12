В Нижнем Тагиле купель для крещенских купаний прорубят на этой неделе 

По информации администрации Нижнего Тагила, крещенские купели будут подготовлены 13–14 января. Иордань организуют рядом с клубом моржей возле дома № 1 на проспекте Мира. Приготовлены все нужные материалы и оборудование. Приёмка купели состоится утром в сочельник. А официально она будет открыта для посещения 19 января с 9 до 18 часов.

Переодеться для совершения обряда православные смогут в двух тёплых палатках, а для тех, кто придёт окунуться в вечернее время, будет выставлено специальное освещение. На время купаний планируют задействовать пять спасателей и двух водолазов. Рядом с купелью будут дежурить волонтёры и бригада медиков.