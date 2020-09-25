В Нижнем Тагиле куница забралась в квартиру и попыталась загрызть кота

В Нижнем Тагиле куница забралась в квартиру жилого дома на Октябрьском проспекте и попыталась загрызть домашнего кота. ЧП случилось накануне, 24 сентября, в вечернее время, сообщается в группе «Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Хищное и опасное дикое животное угрожало и самим жителям квартиры, из-за чего им пришлось обратиться в службу спасения по номеру 112. Уберегли тагильчан от куницы специалисты Центра защиты населения. Они поймали её и передали сотрудникам зоопарка в селе Николо-Павловское.