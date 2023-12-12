В Нижнем Тагиле креативный кластер «Самородок» стал одним из победителей конкурса «Лучший предприниматель города»

В Нижнем Тагиле 8 декабря прошёл финал городского этапа конкурса им. П. А. Столыпина, где определились лучшие предприниматели 2023 года. В этом году лауреатов выбирали с помощью народного голосования, которое определило 9 победителей в разных номинациях из 26 финалистов. В голосовании за звание лучшего предпринимателя приняли участие почти 13 тысяч тагильчан. Победителем в номинации «Лучший в образовательных услугах» стал городской креативный кластер Samoro.doc.

Директор креативного кластера Samoro.doc Екатерина Третьякова рассказала АН «Между строк», что за этот год было реализовано несколько образовательных проектов. Флагманским стал проект «ЕВРАЗ: Люди будущего», который команда кластера организовала для старшеклассников школ Нижнего Тагила в сотрудничестве с компанией ЕВРАЗ, управлением образования и администрацией города.

Как отмечает Екатерина Третьякова, значимым стал совместный с креативным кластером «Домна» трансформационный проект «Напоказ», в котором горожан, прошедших кастинг, в течение трёх месяцев подготавливали к выходу на подиум в дизайнерских нарядах локальных брендов.

«Третья наша "лошадка" — это грантовый проект с Президентским фондом культурных инициатив "Фолк-сейшен", где мы нескучно и по-современному работали с нашим традиционным локальным материалом: это и традиции пения, и кухня, и костюм. Все мероприятия были бесплатными, доступными и качественными», — рассказывает директор Samoro.doc.

Благодаря такой усердной работе горожане оценили вклад креативного кластера в образовательные услуги и выбрали его победителем.

«Может быть, за все наши проекты мы и получили эту по-настоящему народную премию доверия тагильчан. Как же мы всем признательны, именно такая поддержка позволяет нам двигаться дальше и развиваться самим!» — говорит Екатерина Третьякова.

В других номинациях победили: магазин Lafayette, фитнес-клуб «Халк», салон красоты «КРИСТИНА», ресторан «Ем Сам», центр «Тагильский поднос», автотехцентр «Автокит», танцевальная студия Kabluki и туристическое агентство «Азбука мира».

Отметим, что конкурс имени Петра Столыпина «Лучший предприниматель города» проходит во многих городах Свердловской области и организован при содействии правительства Свердловской области, Союза малого и среднего бизнеса, Управления промышленной политики и развития предпринимательства. Участников конкурса горожане выбирают самостоятельно. Именно они предлагают компании, которые считают лучшими в определённых категориях.