В Нижнем Тагиле коронавирус за сутки диагностировали у 29 человек 

За прошедшие сутки 29 жителей Нижнего Тагила заразились коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлено 277 новых случаев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Кроме тагильчан, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+133), Ачитского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского и Гаринского городских округов, Краснотурьинска, Красноуральска, Камышловского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 37 326.

«Состояние 312 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 243 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 169 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1371. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 282 человека. Общее число выписанных достигло 29 431. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 800», — рассказали в штабе.

За последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 567 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 693 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.