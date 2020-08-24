В Нижнем Тагиле конкурс «Молодая семья» пройдёт в формате онлайн-фестиваля

Ежегодный городской конкурс «Молодая семья» в Нижнем Тагиле изменил формат. Из-за пандемии коронавируса администрация города решила превратить его в онлайн-фестиваль, принять участие в котором сможет неограниченное число тагильских семей.

Добавим, что в марте мэрия анонсировала, что конкурс «Молодая семья — 2020» пройдёт в привычном офлайн-формате и будет посвящён юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Отборочный этап должен был состояться в Городском дворце молодёжи 21 марта. Однако из-за коронавируса событие решили отменить, но заявленная тема осталась прежней.

Поучаствовать в творческих состязаниях могут молодые супружеские пары, постоянно проживающие в Нижнем Тагиле. Супругам должно быть не больше 35 лет, при этом они должны воспитывать как минимум одного ребёнка. До 1 сентября нужно отправить заявку на электронный адрес molodaysemy@yandex.ru. А до 19 октября прислать в оргкомитет видеоработы.

Участникам предлагается выбрать одно или несколько онлайн-заданий: пройти квест на знание исторических дат и памятников Великой Отечественной войны Нижнего Тагила, снять ролик о своих родственниках и знакомых, участвовавших в войне, исполнить песню о Победе, изготовить медиаоткрытку. Познакомиться с другими заданиями и условиями участия в фестивале можно на сайте Городского дворца молодёжи.

Организаторы онлайн-фестиваля отмечают, что жюри выберет трёх победителей, которые получат призы и дипломы.