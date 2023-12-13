В Нижнем Тагиле компания «Уралторф» выплатит в доход Горноуральского городского округа свыше 14,2 млн за причинённый ущерб почве

Нижнетагильская природоохранная прокуратура через суд взыскала с ООО «Уралторф» свыше 14,2 млн рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого почве в ходе добычи полезных ископаемых. По информации надзорного ведомства, ООО «Уралторф» на основании лицензии, выданной Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, осуществляло разведку и добычу полезных ископаемых вблизи деревни Решёты и посёлка Новоасбест.

«Установлено, что организацией в отсутствие правоустанавливающих документов использовался лесной участок, расположенный в квартале 136 выдела 9 Николо-Павловского участка Николо-Павловского участкового лесничества, в целях добычи полезных ископаемых — торфа. При этом во время добычи торфа юридическим лицом осуществлено самовольное снятие, уничтожение почв с причинением ущерба в размере свыше 14,2 млн рублей», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Природоохранная прокуратура направила в Пригородный районный суд исковое заявление к ООО «Уралторф» о взыскании в доход Горноуральского городского округа свыше 14,2 млн рублей в счёт возмещения причинённого вреда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Решение вступило в законную силу. Фактическое исполнение решения суда, взыскание и поступление средств в бюджет муниципального образования находится на контроле природоохранной прокуратуры.