В Нижнем Тагиле коммунальщики сделали новую яркую картинку на фасаде жилого дома

В Нижнем Тагиле на стенах нескольких жилых домов Лебяжки, на улице Ермака, появились новые рисунки из цветных металлокассет. Так, на боковых стенах пятиэтажек коммунальщики выложили панели в форме игры «Тетрис». Таким необычным способом начали утеплять фасады домов с ноября прошлого года.

«Этот торец выходит на место, где гуляет очень много детей: рядом школа, садик и детская площадка. К тому же там расположена автобусная остановка. Поэтому совет дома решил разместить на фасаде рисунок. Изображение легендарной игры “Тетрис” было выбрано, так как её придумал наш советский программист Алексеей Пажитнов в 1984 году», —рассказала TagilCity.ru директор управляющей компании «Ермак» Анна Микрюкова.

Ранее на Гальянке сделали аналогичное оформление девятиэтажек на Уральском и Октябрьском проспектах. Там на домах изобразили книжный стеллаж и персонажа культовой игры Super Mario.