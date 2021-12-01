В Нижнем Тагиле количество выявленных больных туберкулёзом за год увеличилось на 20%

В Нижнем Тагиле с начала года выявлено 176 случаев активного туберкулёза и 257 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Такие данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии по ограничению распространения социально значимых заболеваний на территории города.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, количество случаев заражения туберкулёзом за девять месяцев 2021 года выросло на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В последнее время в условиях пандемии коронавирусной инфекции всё больше людей проходят флюорографию, компьютерную томографию лёгких, соответственно увеличилось количество выявленных заболевших», — отметила заместитель главного врача ГАУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер № 3» Алина Бойцова.

Также в этом году на территории города выявлено 257 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. По сравнению с прошлым годом эта цифра уменьшилась на 19,5%. При этом, по словам специалиста по социальной работе филиала ГАУЗ СО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Ольги Солдатовой, чаще всего инфекция выявляется на поздних стадиях.

На заседании члены комиссии обсудили меры по повышению информированности граждан о профилактике социально значимых заболеваний, а также мероприятия по увеличению охвата обследуемых.