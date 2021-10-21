​​​​​​​В Нижнем Тагиле количество пожаров за 9 месяцев выросло на 40%

Количество пожаров в Нижнем Тагиле за 9 месяцев текущего года выросло на 40%. Об этом «Тагильскому рабочему» рассказал начальник 9-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Свердловской области Сергей Колчин.

«За 9 месяцев 2021 года в Нижнем Тагиле произошло 805 пожаров. В 2020 году за этот же период зарегистрировано 575 случаев, что на 40% меньше. В результате пожаров погибли девять человек, из них один ребёнок. В прошлом году погибло 12 граждан, детей среди них не было. Но факт детской гибели говорит о том, что к противопожарной работе с юными тагильчанами необходимо относиться серьёзно», — говорит Сергей Колчин.

Самой распространённой причиной пожаров по-прежнему является неосторожное обращение с огнём. В 2021 году оно привело к возникновению 673 возгораний (на 50,9% больше, чем год назад), одна из причин — неосторожность при курении. Также в Нижнем Тагиле произошло 555 пожаров: горение сухой травы и мусора, заброшенных или неэксплуатируемых зданий.

Помимо этого, на территории города зафиксировано три лесных пожара общей площадью 33,5 га. На территории Горноуральского городского округа потушено 23 очага в лесу. Общая площадь горения составила 435,93 га.

В МЧС считают, что причиной, как правило, становится неосторожное обращение с огнём граждан. Это говорит о том, что у населения низкий уровень грамотности в области пожарной безопасности.