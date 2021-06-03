В Нижнем Тагиле количество пожаров выросло на 20%

За первые 4 месяца текущего года на территории Нижнего Тагила зарегистрирован 281 пожар, что почти на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС.

«В этом году в результате пожаров погибли восемь человек и столько же получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших в 2021 году есть один ребёнок, шесть пенсионеров и двое безработных. Основной причиной пожаров со смертельным исходом стало неосторожное обращение с огнём», — рассказывают в ведомстве.

По данным МЧС, рост числа пожаров на 32% произошёл в жилом секторе — 87 случаев. В том числе почти в 5,5 раза увеличилось количество пожаров в банях, в отчётном периоде случилось 16 таких возгораний. В производственных зданиях зарегистрировано шесть пожаров, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году.

Причиной возгорания становилось неосторожное обращение с огнём — 202 случая, включая курение, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления и 10 поджогов.