В Нижнем Тагиле ко Дню Победы ветераны получат выплату по 10 тысяч рублей

Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Нижнем Тагиле и пригороде, получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом сообщили ИА «Все новости» в местном Пенсионном фонде. Согласно указу президента, деньги выплатят участникам и инвалидам войны. Получатели должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны. В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе выплату получит 51 человек: 25 инвалидов и 26 участников Великой Отечественной войны.

Деньги ветеранам доставят одновременно с апрельской пенсией.