В Нижнем Тагиле кинотеатр «Красногвардеец» присоединился к федеральному проекту развития документального кино «СТРАНА.DOC»

В Нижнем Тагиле кинотеатр «Красногвардеец» покажет много документальных фильмов в рамках масштабного федерального проекта по развитию проката документального кино «СТРАНА.DOC». Теперь основные премьеры смогут смотреть и тагильчане.

Зрителям уже представили первую документальную картину проекта под названием «Ангелы Милы» (18+). Фильм посвящён филантропу, спасающему от насилия и бедности детей-альбиносов из Африки.

Следующей премьерой станет фильм «Переправа» (16+) режиссёра Насти Тарасовой о жизни людей на границе России и Китая. Единственный показ ленты состоится 16 декабря а 18:00.

«Зона на границе России и Китая в районе городов Благовещенск и Хэйхэ — особое место. Здешняя жизнь напоминает жизнь большой российско-китайской семьи. Две нации в значительной степени интегрированы: дружат, влюбляются, вместе работают и свободно разговаривают на языках друг друга. Китайская студентка Чэнь Юэцзюэ пытается связать своё будущее с Россией, а русский фотохудожник и тренер восточных единоборств Олег — стать профессором китайского университета. Их планам благоволит даже строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем, однако всё изменит наступающий 2020 год», — отмечается в аннотации к фильму.

В «Красногвардейце» АН «Между строк» уточнили, что большие документальные премьеры и фильмы — победители фестивалей тагильчане теперь смогут смотреть гораздо чаще, примерно одну-две картины в месяц. Все показы пройдут на большом экране, а цена билета будет ниже, чем на художественное кино и мультфильмы.

Кинотеатр «Красногвардеец» уже больше десяти лет знакомит жителей города с современными документальными фильмами, он является одной из официальных площадок Всероссийского фестиваля документального кино «Россия» и Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic open».