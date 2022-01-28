В Нижнем Тагиле каждый четвёртый таксист нарушает ПДД

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД с 25 по 27 января 2022 года провели рейд, направленный на предупреждение ДТП по вине водителей такси. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, за три дня полицейские проверили 120 такси, 35 из них нарушили правила дорожного движения.

13 водителей управляли автомобилем без лицензии, семь из них незаконно обклеили машину логотипами фирмы-перевозчика. За это предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Шесть водителей незаконно установили на своём автомобиле опознавательный фонарь легкового такси. За это нарушение у водителей конфисковали «шашку» и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Также госавтоинспекторы поймали четырёх таксистов, которые управляли авто с нечитаемыми номерами. Ещё 11 водителей такси не пользовались ремнями безопасности, четверо не уступили дорогу пешеходам, трое проехали на красный сигнал светофора.