В Нижнем Тагиле каждый 10-й автобус выезжает на линию с технической неисправностью 

С 8 по 11 августа ГИБДД Нижнего Тагила провела профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение ДТП по вине водителей автобусов. Всего было проверено 622 единицы техники, у 60 из них выявили различные технические неисправности.

За три дня проверки дорожные полицейские зафиксировали 155 правонарушений, совершённых водителями. В том числе 31 случай неиспользования ремней безопасности.

Как рассказали АН «Между строк» в городском отделе пропаганды ГИБДД, с начала 2019 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе было зарегистрировано семь ДТП по вине водителей автобусов. В результате этих происшествий травмировалось восемь человек.