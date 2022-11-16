В Нижнем Тагиле каждая пятая компания отказалась от новогодних корпоративов

В Нижнем Тагиле каждая пятая компания приняла решение не проводить новогодний корпоратив, а каждая третья ещё не определилась. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом каждый четвёртый работодатель Нижнего Тагила всё же планирует поздравить коллег с предстоящим праздником. Согласно подсчётам поискового сервиса, 24% работодателей будут проводить корпоратив в офисе, 19% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане, 4% отметят праздник с коллегами за городом.

Каждая девятая компания (11%) отказалась от корпоративных хлопот из-за сложной экономической ситуации, 8% респондентов заявили, что в их коллективах не принято поздравлять коллег за новогодним столом. В каждой третьей компании (34%) решение о вечеринке в честь уходящего года ещё не принято.

Учитывая исследования прошлых лет, празднование в офисе сегодня планируют чаще, чем в первые «ковидные» годы: в 2021-м только 37% компаний проводили вечеринку в офлайн-формате. Несмотря на положительную динамику этого года, корпоративов в ресторане будет немного. Для сравнения: в 2013 и 2016 годах каждая вторая компания отмечала Новый год в ресторане.