В Нижнем Тагиле капитан полиции насмерть сбила шедшего по обочине мужчину

Инцидент произошёл 14 сентября в 23:25 на улице Челюскинцев. Сотрудница полиции на автомобиле Nissan сбила шедшего по обочине 42-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался до приезда врачей скорой помощи.
Как пишет TagilCity.ru, 39-летняя капитан полиции проходит службу в должности участкового уполномоченного. В тот вечер она спешила на работу. Освидетельствование показало, что в крови женщины алкоголя не обнаружено.
«На место происшествия выезжали руководители территориального УВД и ГИБДД. Установлено, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. По данному факту руководством МУ МВД России "Нижнетагильское" проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.