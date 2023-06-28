В Нижнем Тагиле кандидатуру претендента на звание почётного гражданина города отклонили за день до голосования

Каждое лето в администрации города принимают решение о награждении званием «Почётный гражданин Нижнего Тагила». Сегодня, 28 июля, на комиссии по местному самоуправлению городской думы определят кандидатуры для итогового голосования, которое состоится завтра на заключительном заседании думы перед летними каникулами.

Депутат прошлого созыва от «Справедливой России», заместитель председателя общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» Леонид Мартюшев был выдвинут в почётные граждане этим же советом при местной полиции. На своей странице во «ВКонтакте» тагильчанин заявил, что его кандидатуру отклонили за день до голосования комиссии. Причиной назвали недостаточную численность коллектива при общественном совете полиции Нижнего Тагила.

«Документы должны быть сданы в администрацию города не позднее 15 мая, что и было сделано руководством общественного совета. Но до этого прошли консультации со специалистами администрации города на предмет соответствия их утверждëнному Положению. Меня заверили, что количество 50 человек относится только к группам граждан, но не к иным категориям (общественные объединения, предприятия и т.д.). После сдачи документов они были приняты администрацией города. Месяц спустя со мной провëл разговор первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин, но никаких юридических или иных замечаний не было, и цифра 50 совсем не упоминалась. 22 июня мне позвонил глава города Владислав Пинаев. Разговора о том, что выявлены какие-то недостатки не было. А сегодня в общественный совет полиции за один день до голосования пришло это письмо. Ну, а я, уважаемые мои подписчики, буду вместе с Вами и тагильчанами ждать оглашение фамилии кандидата, которого администрация “выпустит” на рассмотрение оргкомитета с последующим утверждением депутатами городской думы. Интересно!», — написал Леонид Мартюшев на своей странице во «ВКонтакте».

По мнению Леонида Мартюшева, кандидатом на звание почётного гражданина города станет вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Как рассказал в личной беседе журналисту АН «Между строк» Леонид Мартюшев, добиваться другого решения относительно себя ни он, ни общественный совет при МУ МВД России «Нижнетагильское», не планируют.

Оперативный комментарий о том, почему общественному совету было отказано в своём кандидате в последний момент, в пресс-службе мэрии получить не удалось.

Звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила» было учреждено 25 июля 1967 года. Первыми его получили участник гражданской войны Филипп Николаевич Наумов, «народный директор» «Уралвагонзавода», Герой Социалистического Труда Иван Васильевич Окунев и машинист экскаватора главного карьера Высокогорского рудоуправления Иван Тимофеевич Усольцев.

В прошлом году звания «Почётный гражданин Нижнего Тагила» были удостоены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и коренной тагильчанин, Заслуженный энергетик России Георгий Бедрик.