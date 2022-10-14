В Нижнем Тагиле к зданию Ленинского суда съехались 10 пожарных и полицейских автомобилей. Рассказываем, что произошло

Сегодня около 10:00 к зданию Ленинского районного суда на улице Ломоносова подъехали около 10 спецавтомобилей. Спасателей вызвали судебные приставы из-за задымления на первом этаже.

«Никого не эвакуируют, сейчас пожарные ищут источник задымления. Сотрудники почувствовали запах гари на первом этаже и не могли найти, откуда он исходит, поэтому вызвали пожарных. Было небольшое задымление, но его устранили», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда.

Сейчас пожарные проверяют помещение. Рядом с районным судом располагаются налоговая служба и отдел полиции № 16.