В Нижнем Тагиле изъяли из оборота 2,5 тысячи пачек контрабандных сигарет

В одном из магазинов Нижнего Тагила представители таможни и налоговой службы изъяли из оборота 2,5 тысячи пачек сигарет без обязательной маркировки. Как выяснилось позже, правоохранители имели дело с контрабандой, незаконно ввезённой в Россию и Беларусь.

Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, в отношении продавцов рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности, им грозит крупный денежный штраф. Вся нелегальная продукция уничтожена.

С начала 2023 года ввоз контрабандной табачной продукции в Россию вырос в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 140 тысяч пачек.

«Нелегальный табак, произведённый в неизвестных условиях, не проходивший сертификационные исследования, может быть опасным для потребителя. Поэтому нам важно проводить контроль качества товаров на внутреннем рынке и выезжать на проверки для пресечения реализации сомнительных товаров», — подчеркнул начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.