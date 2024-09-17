В Нижнем Тагиле изъяли из незаконного оборота 1,5 тысячи литров алкоголя

Сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» провели проверку торговых точек на предмет нарушений реализации алкогольной продукции. В числе проверяемых оказался киоск на улице Орджоникидзе в Дзержинском районе, в котором алкоголь продавался незаконно. В ходе проверки было изъято более 1000 литров алкоголя различных видов.

Владелица торговой точки будет привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». По информации пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», хозяйка киоска не первый раз была привлечена к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя.

Проверка была проведена в 90 точках продажи спиртосодержащей продукции, в 23 из которых были обнаружены нарушения. Составлены протоколы об административных правонарушениях. Всего из незаконного оборота алкогольных напитков изъято более 1,5 тысячи литров продукции.