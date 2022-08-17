В Нижнем Тагиле изменятся конечные остановки автобусов на Привокзальной площади

В Нижнем Тагиле с 16 августа 2022 года перенесены пункты конечных остановок на Привокзальной площади. Об этом АН «Между строк» сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Тагила со ссылкой на управление городским хозяйством.

Конечные остановочные пункты автобусных маршрутов под номерами 13, 17У, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 65, обслуживающих Дзержинский район, будут перенесены от дома № 29 на проспекте Строителей на новую площадку, расположенную между железнодорожным вокзалом и автовокзалом. Туда же перенесены конечные остановки для автобусов под номерами 2, 3, 7, 20, 26, 30, 31, 46.

Также изменено место посадки пассажиров в автобусы под номерами 1, 1С, 4, 5, 14, 23, 32, 36, которые проходят транзитом через железнодорожный вокзал от ТЦ «Перекрёсток» и ТРЦ DEPO. Остановка автобусов будет находиться на улице Садовой, напротив «Гастронома».

На всех остановочных пунктах будут установлены дорожные знаки.