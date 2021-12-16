Автоновости

В Нижнем Тагиле изменится схема движения на четырёх дорогах 

16.12.2021 10:48
В Нижнем Тагиле изменится схема движения на четырёх дорогах 

В Нижнем Тагиле на следующей неделе изменится схема движения на четырёх оживлённых участках в центре города и на Гальянке. Об этом сообщает МБУ «Сигнал-3», занимающееся установкой дорожных знаков. 

Новые знаки 5.15.1 «Движение по полосам» появятся на проспекте Мира перед улицей Карла Маркса со стороны проспекта Ленина и Газетной; на проспекте Мира перед Газетной со стороны Учительской и на улице Бригадной перед Уральским проспектом. 

Также на перекрёстке Мира — Циолковского со стороны улицы Новострой изменится направление движения по полосам: с левой полосы можно будет ехать прямо и налево, средняя полоса — прямо, правая полоса — только направо. 

 

Фото: официальный паблик МБУ «Сигнал-3» во «ВКонтакте» 
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