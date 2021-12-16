В Нижнем Тагиле изменится схема движения на четырёх дорогах 

В Нижнем Тагиле на следующей неделе изменится схема движения на четырёх оживлённых участках в центре города и на Гальянке. Об этом сообщает МБУ «Сигнал-3», занимающееся установкой дорожных знаков.

Новые знаки 5.15.1 «Движение по полосам» появятся на проспекте Мира перед улицей Карла Маркса со стороны проспекта Ленина и Газетной; на проспекте Мира перед Газетной со стороны Учительской и на улице Бригадной перед Уральским проспектом.

Также на перекрёстке Мира — Циолковского со стороны улицы Новострой изменится направление движения по полосам: с левой полосы можно будет ехать прямо и налево, средняя полоса — прямо, правая полоса — только направо.