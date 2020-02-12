В Нижнем Тагиле изменится расписание движения трамваев

С 13 февраля трамваи маршрута № 3 станут ходить чаще, сообщается на сайте НТ МУП «Тагильский трамвай». В период с 6 до 9 утра вместо двух вагонов в каждую сторону (интервал — 19–21 мин.) будет работать по три вагона. Также продлевается время работы маршрута в вечернее время. У одного из трамваев по большому кольцу (Островского — Ленина — Красный Камень — Выя — Островского) добавляется ещё два круга. Ещё у одного из трамваев по малому кольцу (Островского — Выя — Красный Камень — Ленина — Островского) добавляется три круга.

Также с 13 февраля изменяется расписание предпоследнего рейса 15-го маршрута от ГГМ до Новой Кушвы. Трамвай с ГГМ проследует в депо не напрямую, а сделает полное большое кольцо по 3-му маршруту: ГГМ — пр. Ленина — пр. Мира — Красный Камень — Выя — ул. Островского — пр. Ленина — Новая Кушва.

Изменённое расписание движения 3-го и 15-го маршрутов на рабочий день опубликовано на сайте «Тагильского трамвая», расписание на выходной день появится в четверг-пятницу.

Увидеть местоположение трамваев всех маршрутов в режиме реального времени можно с помощью сервиса «Трамвай на карте» на сайте предприятия и в мобильном приложении «Тагилтрам» для ОС Android, скачать приложение можно в Play Market.