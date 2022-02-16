В Нижнем Тагиле изменится график движения трамваев

В Нижнем Тагиле с 16 февраля будет действовать новое расписание движения трамваев. Изменения коснутся маршрутов № 3, 10, 14 и 17 из-за возобновления автомобильного движения по путепроводу на Циолковского и болезни сотрудников «Тагильского трамвая».

С сегодняшнего дня отменяются два временных дополнительных трамвая по 17-му маршруту. Перестанут ходить утренний и вечерний рейсы. Оба вагона вернутся на маршрут № 3.

Кроме того, из-за нехватки водителей и кондукторов возможны изменения расписания по маршрутам № 3, 10 и 14. На предприятии заявляют, что неудобства временные и все рейсы вернут сразу после выздоровления сотрудников.

Ежедневно актуальное расписание можно уточнить у главного диспетчера по телефону 8 (3435) 37-91-66.

Увидеть, где находится трамвай, в режиме реального времени можно с помощью сервиса «Трамвай на карте». Также посмотреть расписание движения можно на сайте «Тагильский трамвай» или в мобильном приложении «Тагилтрам» для Android.