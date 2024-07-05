В Нижнем Тагиле изменились сроки отключения холодной воды

Отключение холодной воды в домах в Ленинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила перенесли. Новый срок — с 19 по 22 июля. Воду отключит «Водоканал-НТ» для установки нового водовода в действующую сеть холодного водоснабжения. В администрации города заявляют, что будет осуществляться подвоз воды, информацию о месте и времени опубликуют в соцсетях мэрии.

Без воды останутся более десятка детских садов, школы, Перинатальный центр, Демидовская больница, Драматический театр, детский дом-школа № 1, бассейн «Дельфин», Центральная городская библиотека, железнодорожный вокзал и автовокзал, две гостиницы, ГДДЮТ, НТГСПИ, НТИ УрФУ, «Металлург-Форум», Городская станция юных натуралистов, МЧС, несколько торговых центров и городская администрация.

Полный список домов доступен на странице мэрии. https://vk.com/ntagilorg?w=wall-81777775_162166