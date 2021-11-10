В Нижнем Тагиле изменились нумерация и расписание пригородных автобусов

Из-за уменьшения пассажиропотока с 1 ноября изменились расписание и нумерация автобусов на пригородных маршрутах из Нижнего Тагила и обратно. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города.

Изменения коснулись автобусов, которые ездят в посёлок Горноуральский, сёла Большая Лая, Малая Лая, Балакино и Кушву.

Автобусы, курсирующие в Малую Лаю и обратно под номером 102А, получили новый номер — 102. Второй маршрут в Малую Лаю, № 102Б, теперь будет совершать рейсы под номером 103. Маршруту № 107Г Нижний Тагил АВ — Большая Лая присвоен номер 107.

Автобусы из Нижнего Тагила в Балакино, имевшие № 107В, отныне будут ездить под номером 108. Автобусы № 117А, 117Б, 117В до Горноуральского — под единым номером 117. А автобусы до Кушвы с номерами 116А и 116Б — под номером 116.

С обновлённым расписанием автобусов до этих населённых пунктов можно познакомиться в опубликованном на сайте администрации Нижнего Тагила документе по ссылке. Также информация будет размещена в салонах автобусов и на сайте городского автовокзала, на официальном сайте ГКУ СО «Управление автодорог». Более подробная информация по телефону 8 (343) 261-79-80.