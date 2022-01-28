В Нижнем Тагиле изменилась схема избирательных округов (ФОТО)

В Нижнем Тагиле изменилась схема избирательных округов, об этом на первом в 2022 году заседании гордумы рассказала глава избирательной комиссии города Лидия Брызгалова.

С этого года количество одномандатных избирательных округов увеличится с 14 до 25. Это связано с изменениями, внесёнными в Устав Нижнего Тагила в декабре прошлого года. Теперь городская дума будет формироваться только по одномандатным округам, а количество депутатов сократится до 25 человек. Эти же изменения коснутся избирательных округов.

«Законом предусмотрено, что городская дума может утвердить новую схему избирательных округов по представлению избирательной комиссии города. Теперь округов станет больше и средняя норма избирателей будет составлять 10 497, когда прежняя норма в прошлых 14 округах была в два раза больше», — говорит Лидия Брызгалова.

Новые округа формируются на 10 лет. Для удобного голосования комиссия пыталась распределить на каждый округ равное число избирателей. Ранее, по словам Лидии Брызгаловой, округа смешивались по территориям и туда могли входить одновременно несколько районов, но при формировании новых округов избирательная комиссия постаралась избежать этого.



Новая схема избирательных округов



Напомним, выборы депутатов в местный парламент по новым правилам пройдут уже осенью этого года. Прежде два последних созыва гордумы формировались и по спискам, и по округам, то есть 14 депутатов проходили по одномандатным округам, а ещё 14 — по партийным спискам.