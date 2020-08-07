В Нижнем Тагиле избирком зарегистрировал на довыборы в городскую думу только одного кандидата-самовыдвиженца

Избирком Нижнего Тагила зарегистрировал в качестве кандидата в депутаты на довыборы в городскую думу самовыдвиженца Сергея Бердникова. Ещё один кандидат, самостоятельно выдвинувший свою кандидатуру, выбыл из предвыборной гонки.

Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на председателя тагильского избиркома Лидию Брызгалову, предоставленные Бердниковым документы и подписные листы прошли все необходимые проверки.

«Он собрал 108 подписей. Пять из них признали недействительными, в некоторых год рождения имел расхождения с данными МВД, избиратели сами заполняли подписные листы, возможно, где-то ошиблись», — рассказала Брызгалова.

Напомним, для регистрации в кандидаты в депутаты граждане должны собрать от 99 до 108 подписей. По этой причине ещё один кандидат-самовыдвиженец по округу № 10 Александр Иванов, за которого подписи оставили только 10 человек, выбыл из гонки.

На сегодняшний день на место депутата гордумы претендуют шестеро человек: это представитель «Единой России» Александр Долгоруков, Сергей Шамшуров от партии «Справедливая Россия», Надежда Журавлёва от партии «Яблоко», Сергей Бурлай от ЛДПР, Михаил Бояркин от КПРФ и самовыдвиженец Сергей Бердников.

11 августа в администрации города пройдёт жеребьёвка бесплатного эфирного времени и печатных площадей, которые полагаются кандидатам. А с 15 августа все кандидаты в депутаты смогут начать агитацию в СМИ, которая продлится до 11 сентября. Сами выборы пройдут 13 сентября.