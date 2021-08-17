Происшествия

В Нижнем Тагиле из-за забытого кипятильника в квартире пятиэтажки сгорела кухня

17.08.2021 13:24
В Нижнем Тагиле из-за забытого кипятильника в квартире пятиэтажки сгорела кухня

16 августа в пятиэтажном жилом доме на улице Санаторий Руш, 13 произошёл пожар. Как рассказали в отделе надзорной деятельности, владелец квартиры оставил на кухне без присмотра включённый кипятильник. 

Дым из окна квартиры заметили прохожие, они и вызвали пожарную службу. Площадь возгорания составила 4 кв. м. На кухне сгорело домашнее имущество, никто не пострадал. 

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. По факту пожара организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: 
ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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