В Нижнем Тагиле из-за забытого кипятильника в квартире пятиэтажки сгорела кухня

16 августа в пятиэтажном жилом доме на улице Санаторий Руш, 13 произошёл пожар. Как рассказали в отделе надзорной деятельности, владелец квартиры оставил на кухне без присмотра включённый кипятильник.

Дым из окна квартиры заметили прохожие, они и вызвали пожарную службу. Площадь возгорания составила 4 кв. м. На кухне сгорело домашнее имущество, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. По факту пожара организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.