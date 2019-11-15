В Нижнем Тагиле из-за забившейся канализации улица Индустриальная покрылась льдом

Улица Индустриальная в Нижнем Тагиле покрылась льдом из-за воды, которая выливается на поверхность дорожного покрытия из забившейся канализации. Об этом сегодня, 15 ноября, на аппаратном совещании в мэрии рассказал глава Тагилстроевского района Денис Парамонов. По его словам, накануне из канализационного колодца откачали три КамАЗа воды.

ЧП случилось возле торгового центра «Твой дом». В канализационный колодец на протяжении долгого времени сбрасывали лишний конденсат от парового отопления. Сейчас над устранением проблемы на бесхозных сетях работают «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис».