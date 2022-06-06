В Нижнем Тагиле из-за сообщения о минировании были эвакуированы два городских суда

Утром 6 июня в Нижнем Тагиле два городских суда получили сообщения о минировании. По словам очевидцев, сотрудники Ленинского и Пригородного судов города были эвакуированы из зданий.

Как сообщили АН «Между строк» в управлении судебного департамента Свердловской области, сообщения о минировании судов в регионе поступали на электронную почту ведомств ещё на прошлой неделе, с 31 мая по 3 июня. На этой неделе, в понедельник, письма о минировании пришли и в суды Нижнего Тагила.

По предварительным данным, неизвестные, разославшие письма, требовали освободить из заключения молодого человека, который больше года назад устроил теракт в школе в Казани.

По оперативной информации, все сообщения о минировании оказались ложными.