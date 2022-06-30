В Нижнем Тагиле из-за сообщений о минировании эвакуируют торговые центры 

Сегодня, 30 июня, около 13:10 в Нижнем Тагиле началась эвакуация торговых центров из-за анонимного сообщения о минировании. Сейчас сотрудники полиции оцепили ТЦ «Александровский пассаж» на проспекте Ленина. На месте также работают пожарные, специалисты газовой службы и медики.

По информации АН «Между строк», анонимный звонок поступил напрямую в «Александровский пассаж», сотрудники которого вызвали полицию. Также специалисты проводят проверку зданий ТЦ DEPO и больничного городка на Тагилстрое.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» не стали комментировать ЧП, отметив, что сейчас проводится проверка поступившей в полицию информации.