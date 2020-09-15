В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы на месяц перекроют улицу в центре Вагонки

В Нижнем Тагиле с 15 сентября по 15 октября будет закрыта для автомобильного транспорта улица Коминтерна на Вагонке. Движение ограничат на участке от проспекта Дзержинского до дома № 64 по улице Коминтерна. В постановлении администрации города отмечается, что дорогу перекроют из-за ремонта теплотрассы. МУП «Горэнерго-НТ» уже установило необходимые дорожные знаки.

Напомним, в этом году отопительный сезон стартует в Нижнем Тагиле с 15 сентября. На его подготовку было потрачено полмиллиарда рублей.