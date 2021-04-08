В Нижнем Тагиле из-за разлива реки Рудянки в частном секторе на Голом Камне начало затапливать дома. Чиновники предлагают местным жителям решать проблему самостоятельно

Жители улиц Трудовой, Железнорудной и Штурмовой на Голом Камне жалуются на бездействие местных властей. С началом таяния снегов и разлива реки Рудянки их дома и участки оказались полностью затоплены водой, но администрация города и района до сих пор никак на беду тагильчан не реагирует.

«В понедельник я встречался с главой администрации. И нам сказали, что решат проблему, но вода на участках так и стоит. У нас затопило многие дома. Откачивать воду никто ни разу не помогал», — рассказывает житель дома по улице Железнорудной Андрей Сергеев.

Самостоятельно справиться с подтоплением люди не могут. Река протекает вниз с горы, где находятся отвалы. Выходит она прямо к жилым домам частного сектора. Некоторые хозяева участков продолжительное время не появляются в своих владениях, из-за чего русло реки начинает забиваться различным мусором.

Ещё в августе 2020 года жители Голого Камня направили обращение в администрацию города по вопросу отвода воды от русла реки Рудянки. В октябре пришёл ответ, согласно которому работы в этой прибрежной зоне запрещены. Изменение русла реки запрещено Водным кодексом РФ, так она находится в федеральной собственности.

Жильцы жалуются, что они лишены минимальных удобств и не могут даже помыться. За неделю вода на участках опустилась на 5 см. Сейчас, по их словам, уровень воды достигает 70 см.

Глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев от комментариев АН «Между строк» отказался и попросил сделать официальный запрос в пресс-службу мэрии.

В пресс-службе мэрии прокомментировали, что знают о данной ситуации и меры для минимизации последствий паводка принимаются.

«Вторую неделю МУП "Тагилдорстрой" ведёт работы по замене водопропускных труб на трёх улицах. Там прочищены водоотводные канавы и ряд водопропускных труб на смежных улицах. На сегодня пропуск воды реки Рудянка обеспечен», — рассказали в пресс-службе.

Также в мэрии отмечают, что часть русла реки проходит по территории индивидуальных участков, хозяева которых не принимают никаких мер по пропуску воды и не пускают на территорию дорожные службы.