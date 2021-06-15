В Нижнем Тагиле из-за поджигателей пуха сгорели «Газель», «Волга» и гараж

В минувшее воскресенье на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на улице Шевченко, 29. На площади 160 кв. м сгорели автомобили «Газель» и «Волга», повреждена кровля гаражного бокса. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

«Охранник был на территории и увидел, как горит пух. Попытался потушить, но безуспешно, вызвал пожарных», — пояснили в отделе надзорной деятельности МЧС.

По данным ведомства, за прошедшие выходные в городе зафиксировано 122 пожара. В большинстве случаев возгорания начинаются с тополиного пуха.