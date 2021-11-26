В Нижнем Тагиле из-за плохой уборки снега выросла аварийность на дорогах

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области за 2021 год выросла аварийность из-за плохой уборки снега на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Плохое качество уборки снега по региону вызвало почти 300 ДТП, что на 54% больше, чем в 2020 году. В авариях погибли 37 человек, что на 185% выше аналогичных показателей прошлого года. Ещё около 400 человек получили травмы, что больше показателя за 2020 год на 40%, говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, наибольшее число аварий произошло на автодорогах Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Южный подъезд к Нижнему Тагилу, Нижний Тагил — Нижняя Салда, Нижняя Салда — Алапаевск, Екатеринбург — Невьянск, Екатеринбург — Реж — Алапаевск, ЕКАД, Серов — Североуральск — Ивдель.

В зимний период 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выдали более 1500 предписаний на устранение недостатков. За невыполнение в срок законного предписания составлено более 20 протоколов по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ. Ещё более 80 протоколов составлено по ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодорог в зимний период.