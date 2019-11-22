В Нижнем Тагиле из-за непотушенной свечи погибла 93-летняя пенсионерка

Утром 22 ноября в квартире дома на улице Монтажников в районе Новой Кушвы произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около пяти утра. На место происшествия выехало 3 спецмашины и 6 спасателей. Когда пожарные зашли в квартиру, на диване лежала 93-летняя хозяйка квартиры. Спасти женщину не удалось.

«В течение многих лет она молилась, в квартире у неё было множество свечей, которые она постоянно жгла. Скорее всего она легла спать, не потушив свечу, что привело к возникновению пожара», — рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС.