В Нижнем Тагиле из-за непотушенной сигареты погибла 58-летняя женщина 

За выходные в Нижнем Тагиле произошло четыре пожара. Как рассказали в отделе надзорной деятельности АН «Между строк», один человек погиб и ещё один получил ожоги.

26 декабря около 6:00 в многоквартирном доме на Учительской, 24а на площади 2 кв. м повреждено домашнее имущество. В результате пожара погибла 58-летняя хозяйка квартиры. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнём при курении.

Днём ранее, 25 декабря, в доме на Жуковского, 21 в квартире на третьем этаже на площади 15 кв. м горели личные вещи. Спасатели эвакуировали из подъезда 12 жильцов.

В результате пожара травмировался 60-летний мужчина. Пострадавший получил ожоги ног второй и третьей степени и был госпитализирован в больницу. Сейчас мужчина находится в тяжёлом состоянии. Причина пожара та же — неосторожность при курении.