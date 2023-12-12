В Нижнем Тагиле из-за нелепого ДТП встали трамваи на Красном Камне (ВИДЕО)

Вчера, 11 декабря, в 14:37 в Нижнем Тагиле произошло ДТП на улице Космонавтов, парализовавшее на некоторое время трамвайное движение. Как видно на записи с камер наблюдения «Сетей Тагила», мусоровоз выезжает на улицу Космонавтов с прилегающей территории. Водитель грузовика планирует пересечь трамвайные пути и продолжить движение в сторону моста, однако по какой-то причине он не замечает двигавшуюся по главной дороге легковушку Hyundai Sonata. Водитель корейской иномарки не смог оперативно среагировать на появление мусоровоза и врезался в него.

ДТП спровоцировало транспортный коллапс, не только затруднив движение автомобилей, но и полностью блокировав движение трамваев. Авария обошлась без пострадавших.