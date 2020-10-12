В Нижнем Тагиле из-за некорректной работы светофора в ДТП пострадали два автомобиля (ВИДЕО)

Вечером 10 октября на перекрёстке улиц Карла Маркса и Красноармейской произошло ДТП с участием Chevrolet Lanos и Volkswagen Passat. Как видно на видеозаписи с авторегистратора, Lanos на большой скорости выезжает на перекрёсток, где врезается в Passat. Пользователи соцсетей предположили, что участников дорожного движения мог ввести в заблуждение секундный отсчёт на светофоре до переключения на разрешающий сигнал. После того как отсчёт дошёл до ноля, красный сигнал не переключился, но водители по инерции начали движение. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что, по предварительной версии, оба участника ДТП нарушили требования сигналов светофора.

«По данному факту ведётся административное расследование. В том числе будет проверена работа светофоров», — пояснили в дорожной полиции.