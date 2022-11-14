В Нижнем Тагиле из-за неисправного холодильника едва заживо не сгорел пенсионер

Накануне, 13 ноября, ранним утром в жилом доме на улице Волочаевской в микрорайоне Рудник имени III Интернационала произошёл пожар из-за неисправного холодильника. В отделе надзорной деятельности МЧС сообщили, что из горящей квартиры удалось спасти 69-летнего мужчину, который в момент ЧП крепко спал. Об этом рассказало ИА «Все новости».

Соседка почувствовала запах гари и вызвала спасателей. На данный момент мужчина находится в удовлетворительном состоянии. По предварительной версии, очагом пожара стал холодильник. Огонь повредил мебель, бытовую технику и внутреннюю отделку квартиры.