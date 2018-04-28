В Нижнем Тагиле из-за надвигающегося шторма объявлено экстренное предупреждение

Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нижнего Тагила обратилась к руководителям предприятий с экстренным предупреждением из-за надвигающейся непогоды.

«По сообщению ФГБУ “Уральское УГМС” на территории Свердловской области 29 апреля 2018 года в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с», — говорится в сообщении службы.

В связи с непогодой возможны паводки, затопления территорий, разрушение построек, падение деревьев и обрыв линий электропередач, повреждение сельхозкультур, нарушение работы авиа- и автомобильного транспорта. ЕДДС просит принять меры для недопущения негативных последствий сильных дождей и штормового ветра.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий служба просит немедленно информировать по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.