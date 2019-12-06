В Нижнем Тагиле из-за короткого замыкания сгорел частный дом (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в районе Новой Кушвы сгорел частный дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера сегодня в 12:55. Пожару присвоили повышенный ранг 1-БИС. На месте работало 4 спецмашины и 12 спасателей. Полностью потушили пожар лишь в 14:30.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, огонь распространился на 140 квадратных метров и повредил кровлю и личные вещи. По предварительным данным, возгорание произошло в комнате под крышей из-за короткого замыкания. По словам местных жителей, в доме проживает семейная пара в возрасте, однако в этот момент их в доме не было.